Зірковий півзахисник оцінив вплив Гвардіоли на англійський футбол: Він змінив гру

Португальський півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва висловився про спільну роботу з Жузепом Гвардіолою, яка тривала 9 років у команді "містян".

Про наставника футболіст написав у своєму акаунті в соцмережі Х.

Досвідчений футболіст розповів, що іспанський наставник був його джерелом натхнення ще до приходу в англійський клуб.

Також Сілва, який теж покидає МанСіті, зазначив, що для нього велика честь пройти такий великий шлях пліч-о-пліч із Гвардіолою, провівши під його керівництвом найбільшу кількість матчів за ці 9 років.

"Коли він прийшов у Манчестер Сіті, багато хто говорив, що неможливо домінувати в АПЛ, граючи в його футбол. Що ж, вони помилялися. Він не просто домінував – він змінив гру в Англії так само, як робив це раніше в інших країнах. Його жага до перемог і постійне прагнення більшого навіть після численних трофеїв надихали. Для мене особисто він був і завжди буде моїм футбольним батьком. На людському рівні доброта, довіра та повага між нами роблять мене надзвичайно гордим – і це виходить за межі футболу. Я не можу бути вдячнішим за все, що він зробив для мене та моєї родини. Дякую за всі спогади та пережиті моменти найвеличнішому тренеру всіх часів – Пепу Гвардіолі!" – написав Бернарду.

Нагадаємо, що програний матч проти Астон Вілли (1:2) став останнім для Гвардіоли на чолі "містян". Манчестерський клуб фінішував другим у турнірній таблиці першості (78 балів), програвши боротьбу за чемпіонство лондонському Арсеналу.

55-річний іспанський спеціаліст очолював манчестерську команду з літа 2016-го. Відтоді провів на чолі колективу 593 матчі (423 перемоги, 77 мирових та 93 поразки) та завоював 20 титулів.

Також Жузеп пояснив, чому вирішив покинути МанСіті та розповів про свої наступні плани. Іспанець щемливо звернувся до фанів "містян".

Раніше повідомлялося, що його ім'ям хочуть назвати одну з трибун "Етіхад".