Гранд Серії А втрутився у боротьбу за зірку Манчестер Сіті, який влітку стане вільним агентом

Португальський півзахисник Бернарду Сілва, який покине Манчестер Сіті наприкінці поточного сезону на правах вільного агента, близький до переходу в Ювентус.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

За інформацією видання, туринський клуб посилив контакти з його агентом Жорже Мендешем, запропонувавши трирічний контракт приблизно на 7 мільйонів євро "чистими" за сезон, із бонусами до 8-9 мільйонів.

У Турині Сілву розглядали б як ключову фігуру в системі Лучано Спаллетті завдяки його універсальності між півзахистом і атакою.

Втім, конкуренція теж є, адже Барселона давно стежить за ним, і перспектива Ла Ліги завжди його приваблювала, хоча фінансові обмеження каталонців залишаються перешкодою.

Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня, Ювентус зіграє проти Мілана в межах 34 туру Серії А. Початок о 21:45 за київським часом.

На думку ліцензованого букмекера betking, більше шансів на перемогу має Ювентус, звитяга якого оцінюється коефіцієнтом 2,52. На успіх Мілана можна поставити з коефіцієнтом 2,97, на нічию – 3,15.

Зазначимо, що Мілан посідає 3 місце в турнірній таблиці Серії А, маючи в активі 66 очок. Натомість Ювентус із 63 балами йде четвертим у чемпіонаті.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.