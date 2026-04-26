Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Олексій Мурзак — 26 квітня 2026, 20:20
Гранд Серії А втрутився у боротьбу за зірку Манчестер Сіті, який влітку стане вільним агентом
Бернарду Сілва
Getty Images

Португальський півзахисник Бернарду Сілва, який покине Манчестер Сіті наприкінці поточного сезону на правах вільного агента, близький до переходу в Ювентус.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

За інформацією видання, туринський клуб посилив контакти з його агентом Жорже Мендешем, запропонувавши трирічний контракт приблизно на 7 мільйонів євро "чистими" за сезон, із бонусами до 8-9 мільйонів.

У Турині Сілву розглядали б як ключову фігуру в системі Лучано Спаллетті завдяки його універсальності між півзахистом і атакою.

Втім, конкуренція теж є, адже Барселона давно стежить за ним, і перспектива Ла Ліги завжди його приваблювала, хоча фінансові обмеження каталонців залишаються перешкодою.

Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня, Ювентус зіграє проти Мілана в межах 34 туру Серії А. Початок о 21:45 за київським часом.

На думку ліцензованого букмекера betking, більше шансів на перемогу має Ювентус, звитяга якого оцінюється коефіцієнтом 2,52. На успіх Мілана можна поставити з коефіцієнтом 2,97, на нічию – 3,15.

Зазначимо, що Мілан посідає 3 місце в турнірній таблиці Серії А, маючи в активі 66 очок. Натомість Ювентус із 63 балами йде четвертим у чемпіонаті.

Останні новини