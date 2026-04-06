Зірка Манчестер Сіті планує визначитися з новим клубом перед ЧС-2026
Португальський півзахисник Бернарду Сілва обдумує варіанти продовження кар'єри в іншому клубі.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
31-річний футболіст хоче визначитися з новою командою перед стартом чемпіонату світу. Зазначається, що його кандидатурою вже цікавляться клуби з МЛС та саудівської Про-ліги.
Раніше була інформація, що хавбек ухвалив рішення залишити Сіті після завершення сезону. Після чого повідомлялося, що з португальцем провів перемовини туринський Ювентус.
Контракт Бернарду з англійським грандом спливає якраз 30 червня 2026 року, а портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 27 мільйонів євро.
Нагадаємо, що Сілва виступає за клуб із Манчестера з літа 2017-го. Відтоді провів у футболці "містян" вже 450 ігор (76 голів та 77 асистів).
У цьому сезоні 31-річний атакувальний півзахисник вже взяв участь у 43-х матчах в усіх турнірах за Сіті, у яких забив 3 м'ячі та віддав 5 результативних передач.
Раніше повідомлялось, що у Манчестер Сіті також чекають рішення щодо майбутнього нинішнього головного тренера Жузепа Гвардіоли.