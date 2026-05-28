Барселона майже підписала напівзахисника Манчестер Сіті – інсайдер

Володимир Слюсарь — 28 травня 2026, 21:03
Португальський півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва знаходиться за крок до переходу в каталонську Барселону.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Новий контракт португальця буде розрахований до літа 2028 року. Крім того, в угоді буде передбачена спеціальна опція можливої пролонгації співпраці ще на один сезон – до 2029 року.

Очікується, що футболіст приєднається до іспанського гранда на правах вільного агента.

У сезоні-2025/26 Сілва зіграв 53 матчі, в яких забив 3 гола й віддав 2 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця в 27 мільйонів євро.

Нагадаємо, що нещодавно Сілва висловився про спільну роботу з Жузепом Гвардіолою, яка тривала 9 років у команді "містян".

