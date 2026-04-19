Гвардіола – про відхід зірки Манчестер Сіті: Важко уявити команду без нього

Софія Кулай — 19 квітня 2026, 10:42
Гвардіола – про відхід зірки Манчестер Сіті: Важко уявити команду без нього
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола відреагував на відхід Бернарду Сілви з команди по закінченні поточного сезону-2025/26.

Його слова передає сайт "містян".

Наставник англійського гранда зізнався, що коли такі футболісти покидають клуб, то ніби частина його теж йде з колективу.

"Важко уявити команду без нього. Я багато разів казав, що на полі й поза ним він зробив неймовірний внесок за дев'ять років тут і був надзвичайно, надзвичайно, надзвичайно важливим.

Було багато гравців, які визначали те, ким ми є. Вони вигравали й демонстрували неймовірний рівень – ментально і в усьому", – заявив Гвардіола.

Коуч МанСіті сподівається, що клуб зможе йому віддячим, а він своєю чергою допоможе колективу здобути трофеї у своєму прощальному сезоні у манчестерській команді.

"Ми виграли 19 трофеїв разом і досі боремося ще за два – і ми точно будемо за них боротися", – підсумував Жузеп.

Манчестер Сіті зіграє проти Саутгемптона у півфіналі Кубку Англії (25 квітня), а в АПЛ "містяни" йдуть на другій позиції (після 31 туру), маючи у своєму активі 64 очки. Відставання від лідера сезону лондонського Арсенала складає 6 пунктів.

Нагадаємо, що Сілва виступає за МанСіті з літа 2017-го. Відтоді провів у футболці "містян" 451 матч, у яких забив 76 голів та віддав 77 асистів.

У поточному сезоні-2025/26 31-річний португальський гравець взяв участь у 44 поєдинках за Манчестер Сіті (3 м'ячі та 5 гольових передач).

Раніше повідомлялось, що португалець може продовжити кар'єру у туринському Ювентусі. Також була інформація, що Сілва визначиться зі своєю новою командою після ЧС-2026.

Читайте також :
Бернарду Сілва встановив рекорд АПЛ серед португальців
Манчестер Сіті оголосив про відхід зірки клубу
Бернарду Сілва встановив рекорд АПЛ серед португальців
Зірка Манчестер Сіті планує визначитися з новим клубом перед ЧС-2026
Залишилося лише шість тижнів: у Манчестер Сіті заговорили про відхід зіркового футболіста
Європейський гранд провів перемовини щодо підписання Бернарду Сілви

Останні новини