Зірка Манчестер Сіті може продовжити кар'єру в Ювентусі

Турецький Ювентус спробує переманити у свій склад португальського півзахисника Манчестер Сіті Бернарду Сілву.

Про це інформує La Gazzetta dello Sport.

Влітку 2026-го зірковий футболіст стане вільним агентом після того, як 30 червня цього року спливе його контракт з англійським грандом. Цим хоче скористатися "стара синьйора".

Італійський клуб готовий запропонувати Сілві 3-річну угоду та зарплату у розмірі 7 мільйонів євро за сезон.

Однак португалець не поспішає ухвалювати рішення щодо свого майбутнього. Окрім Ювентуса, також атакувальним півзахисником цікавляться каталонська Барселона, лісабонська Бенфіка, турецький Галатасарай, арабські команди та МЛС.

Нагадаємо, що Сілва виступає за МанСіті з літа 2017-го. Відтоді провів у футболці "містян" 448 матчів, у яких забив 76 голів та віддав 77 асистів.

У поточному сезоні-2025/26 31-річний португальський гравець взяв участь у 41 поєдинку за Манчестер Сіті (3 м'ячі та 5 гольових передач).

Раніше повідомлялося, що Ювентус зацікавлений у підписанні англійського вінгера Марселя Мейсона Грінвуда.