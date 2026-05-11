Ювентус активізував перемовини щодо підписання зірки Манчестер Сіті

Ювентус розпочав переговори щодо підписання португальського півзахисника Бернарду Сілви, який покине Манчестер Сіті наприкінці поточного сезону на правах вільного агента.

Про це повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, генеральний директор Ювентуса Дам'єн Комоллі має зустрітися з аентом гравця Жорже Мендешем, щоб обговорити можливий переїзд 31-річного хавбека до Турина.

У клубі налаштовані серйозно та сподіваються виграти конкуренцію в Барселони й інших претендентів на португальця.

Раніше повідомлялося, що Юве планує запропонувати Сілві трирічний контракт приблизно на 7 мільйонів євро "чистими" за сезон, із бонусами до 8-9 мільйонів.