Ще один гранд Ла Ліги втрутився у боротьбу за підписання зірки Манчестер Сіті

Атлетико розпочав переговори щодо можливого підписання хавбека Манчестер Сіті Бернарду Сілви, який влітку стане вільним агентом.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, "матрацники" запропонували португальському зірковому футболісту контракт за схемою "1+1".

Як відомо, паралельно перемовини з агентом гравця веде Ювентус. Також серед претендентів на підписання гравця є Барселона та Арсенал.

У поточному сезоні 31-річний португальський гравець взяв участь у 52 поєдинках за Манчестер Сіті (3 м'ячі та 5 гольових передач).

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті також наприкінці сезону залишить головний тренер команди Жузеп Гвардіола.