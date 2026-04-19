Я дуже мотивований: Бернарду вперше прокоментував новини про свій відхід з Манчестер Сіті

Португальський півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва сказав, що залишається вмотивованим, попри новини про те, що він покине команду наприкінці поточного сезону на правах вільного агента.

Його слова передає SkySports.

"Я дуже мотивований. Те [оголошення про мій відхід] сьогодні не має значення. Важливо те, що ми маємо можливість виграти футбольний матч, який забезпечить нам хороші позиції для боротьби за цей титул. Ми будемо боротися за перемогу", – сказав Сілва.

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, відбудеться центральний матч 33-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Манчестер Сіті прийматиме лондонський Арсенал.

Зазначимо, що обидві команди ведуть боротьбу за чемпіонство АПЛ. Наразі господарі посідають другу сходинку в турнірній таблиці, відстаючи на шість очок саме від "канонірів" і мають гру в запасі.

Попередня очна зустріч клубів відбулася 22 березня у фіналі Кубку англійської ліги. Вона завершилася перемогою підопічних Гвардіоли з рахунком 2:0.

