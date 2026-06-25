Півзахисник збірної Шотландії – про поразку від Бразилії на ЧС-2026: Нам забракло якості

Півзахисник збірної Шотландії Джон Макгінн розповів, що команда пропустила невдалі голи проти суперника високого рівня, який здатен карати за помилки.

Його слова наводить ФІФА.

Футболіст Астон Вілли не приховував свого розчарування від розгромної поразки від Бразилії (0:3) в останньому третьому турі групового етапу ЧС-2026.

"Ми пропустили невдалі голи в невдалі моменти гри проти команди, яка має високу якість і здатна карати за помилки. У певних епізодах (бразильці) просто завдали нам шкоди. У нас теж було кілька шансів забити, і це могло мати велике значення. Хлопці дуже засмучені. Нам забракло якості, але ми віддали всі сили без залишку. Чи вийдемо ми далі – побачимо в найближчі кілька днів", – висловився шотландець.

Відзначимо, що Шотландія фінішувала третьою у групі С, набравши 3 бали у трьох турах – перемога над Гаїті (1:0). Окрім Бразилії, команда Стіва Кларка програла Марокко (0:1).

Шотландці можуть пробитися до плейоф ЧС-2026 через рейтинг команд, що посіли треті місця у своїх квартетах. Наразі "тартанова армія" входить до числа тих збірних, які претендують на 1/16 фіналу (6-та сходинка із 8-ми можливих).

Нагадаємо, що найкращим футболістом матчу третього туру визнали зіркового вінгера "селесао" Вінісіуса Жуніора. Крайню перемогу та вихід до плейоф ЧС-2026 прокоментував капітан Бразилії Маркіньйос.