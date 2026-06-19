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Шотландія – Марокко: прогноз букмекерів на матч ЧС-2026

Денис Іваненко — 19 червня 2026, 06:24
Шотландія – Марокко: прогноз букмекерів на матч ЧС-2026
Шотландія – Марокко, коефіцієнти на матч ЧС-2026
Getty Images

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок другого туру чемпіонату світу з футболу, в якому зустрінуться збірні Шотландії та Марокко.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Мохамеда Уахбі, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,77. Нічия – 3,66. Виграш європейців – 5,00.

Протистояння відбудеться 20 червня на "Жиллетт Стедіум" у Фоксборо. Стартовий свисток пролунає о 1:00 за київським часом.

Зазначимо, що майбутні суперники на Мундіалі потрапили у групу C. Шотландці в першому турі перемогли Гаїті, а марокканці зіграли внічию із Бразилією.

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BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

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