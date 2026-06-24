Шотландія – Бразилія: прогноз букмекерів на матч ЧС-2026

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок третього туру чемпіонату світу з футболу, в якому зустрінуться збірні Шотландії та Бразилії.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Карло Анчелотті, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,35. Нічия – 5,33. Виграш європейців – 9,00.

Протистояння відбудеться 25 червня на "Хард Рок Стедіум" у Маямі. Стартовий свисток пролунає о 1:00 за київським часом.

Зазначимо, що майбутні суперники на Мундіалі потрапили у групу C. Бразильці після двох турів мають у своєму активі чотири залікові бали, а Шотландія – три.

Нагадаємо, що до цього матчу встиг відновитись Неймар. Він пропустив старт турніру через травму.

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