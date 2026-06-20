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Найшвидший гол ЧС-2026 в огляді матчу Шотландія – Марокко

Олександр Булава — 20 червня 2026, 04:35
Найшвидший гол ЧС-2026 в огляді матчу Шотландія – Марокко
FIFA World Cup

Збірна Марокко з рахунком 1:0 перемогла Шотландію в матчі чемпіонату світу-2026, здобувши свою першу перемогу на турнірі.

Огляд матчу

Відео MEGOGO

Марокканці вийшли вперед уже на другій хвилині: Ісмаель Сайбарі чудово відкрився у штрафному майданчику після навісу Діаса та потужно пробив повз голкіпера. Цей гол став найшвидшим на ЧС-2026.

Чемпіонат світу-2026 з футболу
Група С, 2 тур

Шотландія – Марокко 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 2 Сайбарі

Марокко здобуло першу перемогу на ЧС-2026 та очолило з 4 очками групу С.

Нагадаємо, що в першому турі групи C, збірна Бразилії зіграла внічию з Марокко, а потім Шотландія виявилася сильнішою за Гаїті.

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