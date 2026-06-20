Найшвидший гол ЧС-2026 в огляді матчу Шотландія – Марокко
FIFA World Cup
Збірна Марокко з рахунком 1:0 перемогла Шотландію в матчі чемпіонату світу-2026, здобувши свою першу перемогу на турнірі.
Огляд матчу
Марокканці вийшли вперед уже на другій хвилині: Ісмаель Сайбарі чудово відкрився у штрафному майданчику після навісу Діаса та потужно пробив повз голкіпера. Цей гол став найшвидшим на ЧС-2026.
Чемпіонат світу-2026 з футболу
Група С, 2 тур
Гол: 0:1 – 2 Сайбарі
Марокко здобуло першу перемогу на ЧС-2026 та очолило з 4 очками групу С.
Нагадаємо, що в першому турі групи C, збірна Бразилії зіграла внічию з Марокко, а потім Шотландія виявилася сильнішою за Гаїті.