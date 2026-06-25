Повернення Неймара: визначився найкращий гравець поєдинку ЧС-2026 Шотландія – Бразилія

Лівий вінгер мадридського Реала та збірної Бразилії Вінісіус Жуніор був визнаний найкращим гравцем протистояння проти Шотландії у межах останнього 3-го туру групового етапу ЧС-2026 з футболу.

Зірковий футболіст "селесао" за один тайм оформив дубль у воротах Енгуса Ганна. Вже на 7-й хвилині Вінісіус швидко вивів бразильську збірну уперед 1:0, а свій другий гол записав вже у компенсований до першого тайму час.

Щоправда, міг зірковий гравець "вершкових" швидше забивати двічі, якби його м'яч на 22-й хвилині не був скасований через фол. У складі бразильської команди також відзначився голом Матеус Кунья з МЮ, який поставив красиву крапку у поєдинку – 3:0 на користь Бразилії.

Також матч проти шотландців ознаменувався поверненням Неймара (уперше з 2023-го). Капітан Сантоса вийшов на заміну у другому таймі.

Вінісіус забив свої 12-й та 13-й голи у футболці національної команди (у 52-х іграх). Також за його спиною 10 асистів.

У груповому етапі 25-річний бразилець забив 4 м'ячі та віддав одну гольову передачу. Натомість команда Карло Анчелотті виграла групу С та із 7 балами пробилася до плейоф турніру, випередивши Марокко (7 очок), Шотландію (3) та Гаїті (0).

У наступному раунді "селесао" зустрінуться з другою командою квартету F. Наразі це місце займає Японія.