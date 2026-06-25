Порівняв із Лігою чемпіонів: капітан збірної Бразилії оцінив вихід команди у плейоф ЧС-2026

Капітан збірної Бразилії Маркіньйос розповів, що команда досягла своєї першої мети на чемпіонаті світу-2026 – вийшла у плейоф турніру.

Його цитує ФІФА.

Однак лідер "селесао" не став робити із цього результату якогось грандіозного свята. За словами захисника ПСЖ, команді потрібно рухатися далі.

"Ми досягли своєї першої мети, але потрібно рухатися далі. Це була непроста група. Тепер починається справжня боротьба. Це як у Лізі чемпіонів – немає сенсу вигравати свою групу, якщо потім ти не готовий до наступного етапу. Саме дрібні деталі матимуть вирішальне значення", – сказав бразильський оборонець.

Додамо, що у грі проти шотландців уперше із 2023 року за збірну Бразилії зіграв Неймар.

Нагадаємо, що у груповому раунді підопічні Карло Анчелотті здобули дві перемоги (над Гаїті 3:0 та Шотландією 3:0), а також розписали нічию 1:1 з Марокко.

"Селесао" набрали 7 балів та із першого місця квартету С вийшли у наступний етап. В 1/16 фіналу бразильці зустрінуться з другою командою квартету F. Наразі це місце займає Японія.