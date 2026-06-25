Порівняв із Лігою чемпіонів: капітан збірної Бразилії оцінив вихід команди у плейоф ЧС-2026
Маркіньйос
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Капітан збірної Бразилії Маркіньйос розповів, що команда досягла своєї першої мети на чемпіонаті світу-2026 – вийшла у плейоф турніру.
Його цитує ФІФА.
Однак лідер "селесао" не став робити із цього результату якогось грандіозного свята. За словами захисника ПСЖ, команді потрібно рухатися далі.
Додамо, що у грі проти шотландців уперше із 2023 року за збірну Бразилії зіграв Неймар.
Нагадаємо, що у груповому раунді підопічні Карло Анчелотті здобули дві перемоги (над Гаїті 3:0 та Шотландією 3:0), а також розписали нічию 1:1 з Марокко.
"Селесао" набрали 7 балів та із першого місця квартету С вийшли у наступний етап. В 1/16 фіналу бразильці зустрінуться з другою командою квартету F. Наразі це місце займає Японія.