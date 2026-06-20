Шотландія та Марокко назвали стартові склади на матч 2-го туру ЧС-2026 в групі C

Тренери збірних Шотландії та Марокко визначилися зі стартовими складами на гру 2-го туру групи C чемпіонату світу-2026 з футболу.

Матч відбудеться у суботу, 20 червня.

Шотландія: Ганн, Робертсон, Генлі, Тірні, Хендрі, Паттерсон, Мактоміней, Макгінн, Крісті, Фергюсон, Адамс.

Марокко: Буну, Хакімі, Мазрауї, Діоп, Ріад, Буадді, Унаї, Сайбарі, Ель-Ханнус, Ель-Айнауї, Діас.

Початок зустрічі запланований на 01:00 за київським часом. В Україні наживо гру транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Нагадаємо, що в першому турі групи C, збірна Бразилії зіграла внічию з Марокко, а потім Шотландія виявилася сильнішою за Гаїті.