Шахтар не заслуговував на поразку: Маркевич – про матч "гірників" зі Спортингом у Лізі чемпіонів

Колишній наставник збірної України Мирон Маркевич оцінив виступ Шахтаря в поєдинку четвертого туру Ліги чемпіонів проти Спортинга (0:1).

Своїми думками він поділився в інтерв'ю Sport-express.

"Нічийна була гра, але… У Спортинга було кілька моментів, один із них реалізували, а донецька команда свої нагоди змарнувала. На мою думку, Шахтар не заслуговував на поразку. Але й до реалізації питання є. Такий шикарний момент на останніх хвилинах був… Мав Невертон забивати з паса від Очеретька, але він прямо у воротаря поцілив. Трішки б ліворуч чи праворуч м'яча спрямував і був би гол, але цього не сталось. Загалом не хотілося б нікого виділяти, бо уся команда непогано зіграла. Не можу сказати, що хтось дурня валяв на полі чи сачкував. Усі старалися.", – сказав Маркевич.

Зазначимо, шо в турнірній таблиці Ліги чемпіонів підопічні Арди Турана наразі посідають 20 місце, набравши чотири залікові бали. В першому турі вони зіграли внічию з ПСВ (1:1), у другому здолали АЕК (3:1), а в попередньому – в більшості поступились Інтеру (0:1).

Наступним суперником "гірників" стане Фенербахче. Гра відбудеться 25 листопада в Лондоні та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні тренер Шахтаря висловився про матч із "левами". Він розкритикував суддівство та своїх гравців за погану реалізацію моментів.