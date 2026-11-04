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Еліас – про поразку Шахтаря від Спортинга: Зробили усе можливе

Володимир Максименко — 4 листопада 2026, 11:12
Кауан Еліас
Кауан Еліас
УЄФА

Форвард донецького Шахтаря Кауан Еліас висловився про поразку команди від Спортинга в матчі 4 туру Ліги чемпіонів.

Емоції бразильця передає пресслужба УЄФА.

"Гадаю, це був непростий матч для усієї команди. Ми зробили усе можливе і дуже намагались забити. Ми у хорошій формі, але здатні додати і стати краще.

Я зіграв добре, але, на жаль, змарнував кілька моментів. Найголовніше – завжди віддаватися заради команди на повну. Тепер нам потрібно повернутися до України та попрацювати над цими помилками, щоб подібне не повторилося у наступній грі.", – розповів Еліас.

Для "гірників" ця поразка стала другою поспіль. Нагадаємо, що у 1 турі вони зіграли внічию з ПСВ (1:1), у 2-му здолали АЕК (3:1), а в попередньому турі в більшості поступились Інтеру (0:1).

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В турнірній таблиці ЛЧ донеччани посідають 20 місце, набравши чотири очки. В наступному поєдинку на Шахтар очікує гра з Фенербахче, яку заплановано на 25 листопада о 22:00 за київським часом.

Раніше підсумки матчу із лісабонцями підбив головний тренер "гірників" Арда Туран.

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