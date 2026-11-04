Вони перемогли заслужено: лідер Шахтаря – про гру зі Спортингом у Лізі чемпіонів

Півзахисник Шахтаря Марлон Гомес підбив підсумки поєдинку зі Спортингом (0:1) у четвертому турі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Record.

"Це була важка гра, ми знали, що Спортинг – чудова команда. Їхня манера захисту дещо відрізняється, вона схожа на підхід ПСВ – більш персональна, що дещо ускладнило нам гру. Але ми зуміли контролювати хід подій, на жаль, припустилися помилок у фінальній третині, і це коштувало нам дорого.

Ми пропустили гол у другому таймі та не змогли відігратися. Мені дуже сумно, але треба підняти голови та переключити фокус на матч із київським Динамо. Ми розуміли, що вони гратимуть саме так, але їхня команда дуже сильна. Це був чудовий поєдинок, і вони перемогли заслужено", – сказав Марлон.