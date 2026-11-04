Вони перемогли заслужено: лідер Шахтаря – про гру зі Спортингом у Лізі чемпіонів
Півзахисник Шахтаря Марлон Гомес підбив підсумки поєдинку зі Спортингом (0:1) у четвертому турі Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє Record.
"Це була важка гра, ми знали, що Спортинг – чудова команда. Їхня манера захисту дещо відрізняється, вона схожа на підхід ПСВ – більш персональна, що дещо ускладнило нам гру. Але ми зуміли контролювати хід подій, на жаль, припустилися помилок у фінальній третині, і це коштувало нам дорого.
Ми пропустили гол у другому таймі та не змогли відігратися. Мені дуже сумно, але треба підняти голови та переключити фокус на матч із київським Динамо. Ми розуміли, що вони гратимуть саме так, але їхня команда дуже сильна. Це був чудовий поєдинок, і вони перемогли заслужено", – сказав Марлон.
Зазначимо, що для "гірників" ця поразка стала другою поспіль у турнірі. В першому турі вони зіграли внічию з ПСВ (1:1), у другому здолали АЕК (3:1), а в попередньому – в більшості поступились Інтеру (0:1).
В турнірній таблиці Ліги чемпіонів підопічні Арди Турана наразі посідають 20 місце, набравши чотири залікові бали. Їхнім наступним суперником стане Фенербахче.
Гра відбудеться 25 листопада в Лондоні. Вона розпочнеться о 22:00 за київським часом.