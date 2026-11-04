Сильний суперник на непростому стадіоні: Араухо оцінив перемогу Спортинга над Шахтарем

Півзахисник Спортинга Максіміаліано Араухо поділився думками після перемоги над Шахтарем в матчі 4 туру Ліги чемпіонів.

Емоції футболіста передає пресслужба УЄФА.

"Дуже важлива перемога над сильним суперником на непростому стадіоні. Ми розуміли, що ці три очки означатимуть для нас в контексті турнірної боротьби.

Я дуже задоволений грою команди. Ми провели чудовий матч і заслуговували на перемогу", – розповів Араухо.

Для "гірників" ця поразка стала другою поспіль. Нагадаємо, що у 1 турі вони зіграли внічию з ПСВ (1:1), у 2-му здолали АЕК (3:1), а в попередньому турі в більшості поступились Інтеру (0:1).

В турнірній таблиці ЛЧ донеччани посідають 20 місце, набравши чотири очки. В наступному поєдинку на Шахтар очікує гра з Фенербахче, яку заплановано на 25 листопада о 22:00 за київським часом.

Раніше підсумки матчу із лісабонцями підбив головний тренер "гірників" Арда Туран.