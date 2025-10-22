Саме час повторити 2006 рік: прев'ю матчу Шахтар – Легія у Лізі конференцій

У четвер, 23 жовтня, на Міському стадіоні імені Генрика Реймана відбудеться поєдинок третього туру основного етапу Ліги конференцій між донецьким Шахтарем та варшавською Легією.

Пропонуємо ознайомитись з анонсом майбутньої гри, розібратись у проблемах польського колективу та оцінити шанси "гірників" на успіх.

З чим до гри підходить Шахтар

"Гірники" в останньому матчі чемпіонату України не змогли обіграти Полісся, вп'яте не спромігшись на гол у ворота житомирян. Шахтар через цю нічию не тільки не скористався осічкою Динамо, а й пропустив на перше місце Кривбас, який одноосібно очолив турнірну таблицю УПЛ. До того ж додався скандал із Юхимом Коноплею – сплили його інтернет-пристрасті. Після гри Арда Туран запевняв журналістів, що задоволений грою із "вовками", а втрата очок його не надто турбує.

Разом із цим, порівняно з грою проти Абердіна, покращилась кадрова ситуація – відновились Егіналду та Невертон. Це "підкріплення" має додати донеччанам варіативності в атаці – якраз і суперник, який пропускає майже стільки ж, скільки й забиває.

Напередодні матчу питання полягає в тому, чи зможе Туран правильно налаштувати своїх підопічних – існує ймовірність недооцінки Легії, яка переживає свої не найкращі часи. Цього сезону Шахтар грає як і надто веселі матчі (3:2 з Абердіном), так і жахливі – 1:4 від ЛНЗ вболівальники ще довго пам'ятатимуть, тож від команди хочеться побачити стабільність хоча б єврокубках.

Безлад у стані поляків

19 жовтня варшавський колектив грав проти Заглембе – програв 1:3, Каміль Пйонтковський спочатку відзначився автоголом, а через 17 хвилин отримав пряму червону за фол у карному майданчику.

20 жовтня головний тренер "армійців" Едвард Йорданеску подав у відставку, проте згодом цю інформацію спростував директор Легії Фредді Боніч. 21 жовтня тренування команди було скасовано, а самій футболісти не знали, коли вони вирушать на гру та під чиїм керівництвом. За інформацією польських ЗМІ, Легія наразі зосереджена на внутрішніх турнірах – Екстракласі та Кубку Польщі.

У національному чемпіонаті Легія наразі посідає непристойне для себе 9 місце, набравши за 11 матчів 15 очок – на 14 забитих м'ячів команда має 12 пропущених. Ліга конференцій для варшавців почалась із поразки від майбутнього суперника Динамо Самсунспора – 0:1.

Проти "гірників" точно не зіграють півзахисник Енріке Аррейол та форвард Жан-П'єр Нсаме, проте ці втрати навряд чи можна назвати ключовими – обидва футболісти не грають з середини вересня через травми, але й до цього не були гравцями основного складу.

Історія зустрічей

Команди лише раз перетинались у межах єврокубкових баталій – тоді верх взяла саме українська команда. У сезоні-2006/07 Шахтар та Легія зустрічались у межах третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів й обидва поєдинки виграв представник України – 1:0 та 3:2.

Також у 2015 році поляки грали проти луганської Зорі у плейоф кваліфікації Ліги Європи та двічі перемогли – 1:0 та 3:2 на користь колективу з Варшави.

Хто розсудить матч Шахтар – Легія

Очолить суддівську бригаду представник Португалії Густаво Коррея. Допомагатимуть йому співвітчизники Андре Діаш та Тьягу Кошта, а четвертим арбітром призначено Клаудіу Перейру.

Система VAR у цьому матчі також буде під контролем португальських фахівців: головним відповідальним призначено Андре Нарсішу, його асистентом виступить Бруну Естевеш. Густаво Коррея ще жодного разу не обслуговував матчі українських клубів.

Де дивитись матч Ліги конференцій

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL. Стартовий свисток заплановано на 19:45 за київським часом.

Прогноз автора: перемога Шахтаря з різницею у 2-3 м'ячі.