Легія – Полісся: онлайн-трансляція товариського матчу

У понеділок, 19 січня, житомирське Полісся проведе товариську гру у рамках зимових тренувальних зборів в Іспанії.

Команда Руслана Ротаня протистоятиме варшавській Легії. Контрольна зустріч відбудеться на стадіоні "Marbella Football Center" у Малазі. Початок матчу – о 17:00 (за київським часом).

Дивіться трансляцію товариського поєдинку у прямому етері на "Чемпіоні".

Нагадаємо, що Полісся пішло на зимову перерву у статусі третьої команди турнірної таблиці УПЛ-2025/26. "Вовки" набрали 30 балів та відстають від лідера сезону, яким несподівано є черкаське ЛНЗ, на 5 очок. Стільки ж складає відставання від другого донецького Шахтаря.

Раніше повідомлялось, що житомирський клуб продовжив контракт із капітаном команди Русланом Бабенком. Нова угода з півзахисником розрахована до літа 2027 року.