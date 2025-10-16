Конопля потрапив у скандал через лайки під російськими мемами: що про це каже Шахтар

Захисник донецького Шахтаря та збірної України Юхим Конопля опинився у центрі гучного скандалу. У соцмережах помітили, що футболіст вподобав кілька відео з російським контентом, серед яких – публікації зі скандальним політиком Володимиром Жириновським.

Перші підозрілі дії гравця помітили ще наприкінці вересня. Тоді Конопля поставив лайк під відео, де показано зачинення дверей метро із підписом російською мовою: "Россія не для слабких та повільних".

Пізніше серед уподобань фанати знайшли нарізку голів ексгравця збірної Росії Романа Павлюченка, який свого часу публічно підтримував Володимира Путіна.

Хоча згодом Конопля прибрав свої реакції, історія знову набула розголосу, і цього разу через вподобання відео із Жириновським, відомим своїми антиукраїнськими висловлюваннями.

На інцидент вже відреагував клуб. Директор зі стратегічного розвитку та комунікацій Шахтаря Юрій Свиридов дав ексклюзивний коментар "Чемпіону":

"Ми проінформовані про ситуацію, що стосується активності Юхима Коноплі у соціальних мережах. Клуб уже розпочав внутрішнє розслідування, аби з’ясувати всі обставини. Після отримання результатів ми відкрито повідомимо про них уболівальників та громадськість".

Згодом і сам Юхим Конопля виступив із заявою у соцмережах.

"Як людина, яка представляє нашу країну та робить все задля того, щоб підтримати її у війні з росією – мені дивно чути подібного роду обвинувачення у свій бік. Я вважаю себе патріотом нашої країни і справжніх українців, які зрозуміють де правда, а де брехня. Прошу перевіряти інформацію, яку вам надають у соцмережах. Дякую за увагу. Сподіваюсь на підтримку та розуміння", – написав гравець.

Нагадаємо, нещодавно новачок Динамо Київ Владіслава Бленуце потрапив у гучний скандал одразу після трансферу, коли на його сторінці у соцмережі TikTok знайшли репости відео з російським пропагандистом Володимиром Соловйовим та президентом Росії Володимиром Путіним.

Згодом Бленуце заявив, що він підтримує Україну, а також готовий зустрітися з вболівальниками "біло-синіх", щоб довести свою позицію.

Напередодні Владислав пожертвував 700 тисяч гривень Збройним силам України, наголосивши, що цим кроком він не прагне купити чиєсь схвалення.