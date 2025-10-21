Хаос у Легії перед матчем проти Шахтаря – клуб залишився без тренера

Перед матчем Легії проти Шахтаря у польському клубі панує справжній хаос. Головний тренер варшавського клубу Едвард Йорданеску подав у відставку.

Про це повідомляє Пьотр Слонка.

Учора, 20 жовтня спортивний директор команди Фредді Боніч заявив, що наставник залишається на посаді, однак перед цим журналісти повідомляли про його звільнення.

Сьогоднішнє тренування перед грою із Шахтарем було скасовано, а представники Легії поки що не повідомили, коли команда вирушить до Кракова та хто саме керуватиме нею під час зустрічі.

За інформацією польських ЗМІ, Легія наразі зосереджена на внутрішніх турнірах – Екстракласі та Кубку Польщі.

Матч Шахтар – Легія відбудеться 23 жовтня 2025 року на стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові в рамках другого туру Ліги конференцій УЄФА. Початок зустрічі – о 19:45 за київським часом.

Раніше стало відомо, хто розсудить матч Шахтар – Легія.