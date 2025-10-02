Динамо поступилось Крістал Пелес, Лех розгромив Рапід у Лізі конференцій
У четвер, 2 жовтня, відбулися перші матчів основного етапу Ліги конференцій.
Київське Динамо у 1 турі без шансів поступилось англійському Крістал Пелес з рахунком 0:2.
Ліга конференцій - основний етап
1 тур, 2 жовтня
Динамо – Крістал Пелес 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 31 Муньйос, 0:2 – 58 Нкетіа
Зрінські – Лінкольн 5:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 12 Більбія, 2:0 - 22 Дуймович, 2:0 - 40 Яковлєвич, 4:0 - 69 Дамашкан, 5:0 - 85 Мікич
КуПС – Дріта 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 74 Пажишек, 1:1 - 80 Дабігай
Лех Познань – Рапід 4:1 (3:0)
Голи: 1:0 - 13 Пальма, 2:0 - 21 Ісхак, 3:0 - 45+2 Ісмаїл, 3:1 - 64 Радулович, 4:1 - 77 Бенгтсссон
Лозанна – Брейдаблік 3:0
Ноа – Рієка 1:0
Омонія – Майнц 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 75 Амірі (пен)
Райо Вальєкано – Шкендія 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 28 Лопес, 2:0 - 32 Перес
Ягеллонія – Хамрун Спартанс 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 57 Імас
У другий ігровий слот свій матч зіграє донецький Шахтар, який у Шотландії зустрінеться з Абердіном.
- 22:00 Абердін – Шахтар
- 22:00 АЕК Ларнака – АЗ Алкмар
- 22:00 Легія – Самсунспор
- 22:00 Ракув – Університатя Крайова
- 22:00 Слован – Страсбург
- 22:00 Спарта – Шемрок Роверс
- 22:00 Фіорентина – Сігма
- 22:00 Цельє – АЕК
- 22:00 Шелбрун – Геккен
Напередодні завершились матчі другого туру Ліги чемпіонів, а Ілля Забарний отримав найкращу оцінку в матчі Барселона – ПСЖ.