Динамо поступилось Крістал Пелес, Лех розгромив Рапід у Лізі конференцій

У четвер, 2 жовтня, відбулися перші матчів основного етапу Ліги конференцій.

Київське Динамо у 1 турі без шансів поступилось англійському Крістал Пелес з рахунком 0:2.

Ліга конференцій - основний етап

1 тур, 2 жовтня

Динамо – Крістал Пелес 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 31 Муньйос, 0:2 – 58 Нкетіа

Зрінські – Лінкольн 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 12 Більбія, 2:0 - 22 Дуймович, 2:0 - 40 Яковлєвич, 4:0 - 69 Дамашкан, 5:0 - 85 Мікич

КуПС – Дріта 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 74 Пажишек, 1:1 - 80 Дабігай

Лех Познань – Рапід 4:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 13 Пальма, 2:0 - 21 Ісхак, 3:0 - 45+2 Ісмаїл, 3:1 - 64 Радулович, 4:1 - 77 Бенгтсссон

Лозанна – Брейдаблік 3:0

Ноа – Рієка 1:0

Омонія – Майнц 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 75 Амірі (пен)

Райо Вальєкано – Шкендія 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 28 Лопес, 2:0 - 32 Перес

Ягеллонія – Хамрун Спартанс 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 57 Імас

У другий ігровий слот свій матч зіграє донецький Шахтар, який у Шотландії зустрінеться з Абердіном.

22:00 Абердін – Шахтар

22:00 АЕК Ларнака – АЗ Алкмар

22:00 Легія – Самсунспор

22:00 Ракув – Університатя Крайова

22:00 Слован – Страсбург

22:00 Спарта – Шемрок Роверс

22:00 Фіорентина – Сігма

22:00 Цельє – АЕК

22:00 Шелбрун – Геккен

Напередодні завершились матчі другого туру Ліги чемпіонів, а Ілля Забарний отримав найкращу оцінку в матчі Барселона – ПСЖ.