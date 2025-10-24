Українська правда
Бондаренко: Ми не заслуговували на поразку

Володимир Варуха — 24 жовтня 2025, 19:28
Бондаренко: Ми не заслуговували на поразку
Артем Бондаренко
ФК Шахтар

Півзахисник донецького Шахтаря Артем Бондаренко висловився про поразку від Легії у другому турі Ліги конференцій УЄФА.

Слова футболіста цитує Суспільне Спорт.

"Перший пропущений гол був нізвідки, але все ж команда зібралась, змогла зрівняти рахунок і, начебто, повинно було стати психологічно легше, але ось так сталось. Звісно, прикрий гол на останніх хвилинах, я вважаю, що ми не заслуговували на поразку, але футбол буває жорстокий – у грі з Легією він був такий" – сказав Бондаренко.

Після двох турів Шахтар має у доробку три залікові пункти та посідає 17 сходинку в турнірній таблиці ЛК.

Наступний поєдинок Шахтар зіграє про ісландського Брейдабліка. Матч відбудеться 6 листопада та розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Вісла допомогла фанатам Легії пронести скандальний банер на стадіон.

