Траоре: Мене хотіла підписати Легія

Нападник донецького Шахтаря Лассіни Траоре заявив, що взимку міг перейти у польську Легію.

Його слова передає Goal.pl.

"Була пропозиція з Польщі. Хоча не знаю, чи варто про це говорити, чи це не занадто конфіденційно... Цієї зими мене хотіла підписати Легія... І це виглядало для мене привабливо. Я був відкритий до цього. Бо це великий клуб, попри нинішню ситуацію в таблиці. Проте зрештою з кількох причин цей трансфер не відбувся", – сказав він.

Нападник розповів про причини, через які цей трансфер не відбувся.

"Їх було кілька. Однією з них став той факт, що Шахтар переконував мене залишитися. А в мене тут ще пів року контракту. Шахтар не хотів у зимове міжсезоння втрачати нападника, тим паче, що команда досі грає в єврокубках. Завжди краще мати трьох нападників, ніж двох чи одного. Крім того, залишитися мене переконало саме те, що ми все ще продовжуємо виступи на в єврокубках", – сказав Траоре.

Нагадаємо, що форвард із Буркіна-Фасо виступає за український гранд із літа 2021-го. Його контракт чинний до 30 червня 2026-го.

У цьому сезоні Траоре майже не грав через травму. Проте вже у першому матчі після зимової перерви він відзначився хеттриком у грі з Карпатами.

Напередодні Шахтар переграв Лех у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій.