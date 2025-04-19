Лівий Берег розписав нічию з Поліссям в межах 25 туру УПЛ

У суботу, 19 квітня, відбувся черговий матч 25 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Лівий Берег зіграв унічию з Поліссям.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1. Кияни першими відкрили рахунок після голу Дмитра Семенова у першому таймі. Полісся змогло зрівняти рахунок у другій 45-хвилинці зусиллями Бориса Крушинського.

Більше голами команди вболівальників не порадували, хоча моменти були.

Чемпіонат України – УПЛ

25 тур, 19 квітня

Лівий Берег – Полісся 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 22 Семенов, 1:1 – 59 Крушинський

Лівий Берег: Механів, Шаповал, Семенов, Банада, Астахов, Косовський, Приходько (Якимів, 86), Микола Когут (Іван Когут, 76), Шастал (Войцеховський, 76), Синиця (Галас, 76), Сухоручко

Полісся: Кудрик, Майсурадзе (Тейлор, 46), Віале, Чоботенко, Михайличенко, Бабенко, Таллес (Андрієвський, 75), Лєднєв (Гуцуляк, 46), Йосефі (Назаренко, 46), Крушинський (Сарапій, 76), Батіста.

Полісся попри втрату очок зберегло за собою 4 сходинку в турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 42 залікових бали. Лівий Берег із 23-ма очками залишився 13-м.

Раніше відбувся матч між Карпатами та Рухом, в якому перемогу з рахунком 3:1 святкували "леви".