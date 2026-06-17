Екстренер Шахтаря очолить потенційного суперника Динамо у Лізі Єропи

Грецький ПАОК домовився про співпрацю з 54-річним тренером Маріно Пушичем.

Про це повідомляє Paraskhnio.

55-річний хорватський фахівець був головним кандидатом для керівництва ПАОКа одразу після рішення про відхід Развана Луческу. Греки розглядали Пушича ще минулого літа.

Ключову роль у цьому призначенні відіграв новий спортивний директор клубу Лео Матос, який грав за Дніпро та Чорноморець. Він зібрав позитивні відгуки про тренера від його колег з України та переконав власника клубу Івана Саввідіса схвалити угоду.

Найближчим часом ПАОК офіційно оголосить про розірвання контракту з Луческу, який очолював команду протягом п'яти років, після чого представить Пушича.

Зауважимо, донецький Шахтар звільнив Маріно Пушича після завершення сезону-2024/25. В тому розіграші "гірники" вперше в історії посіли третє місце в УПЛ та не зуміли вийти в додатковий етап Ліги чемпіонів. На чолі з боснійцем команда провела 71 матч, з яких здобула 45 перемог, зазнала 14 поразок та 12 разів зіграла внічию.

Нагадаємо, ПАОК може стати суперником Динамо у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, якщо кияни пройдуть Університатю Клуж.