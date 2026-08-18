Потрібен лише один гравець: Пушич – про трансферну кампанію Аль-Ахлі, який цікавиться футболістом збірної України
Наставник Аль-Ахлі Марино Пушич висловився щодо літньої трансферної кампанії клубу, який він нещодавно очолив.
Його слова передає Al Yaum.
Колишній тренер Шахтаря заявив, що наразі команду треба підсилити лише одним гравцем і робота над цією угодою активно ведеться.
"Нам потрібен лише один гравець під час поточного літнього трансферного вікна. Керівництво наразі працює над завершенням цієї угоди, щоб посилити склад команди. Ми всі разом працюємо над вибором легіонерів, виходячи з потреб команди.
Це рішення ухвалюю не лише я. Я прийшов у команду зовсім нещодавно. Мені потрібно від двох до трьох тижнів, щоб переглянути всіх легіонерів у складі команди. Після цього я вирішу, хто залишиться, а хто піде", – сказав Пушич.
Зазначимо, що напередодні з'явилася інформація про інтерес Аль-Ахлі до півзахисника "гірників" Артема Бондаренка. Сторони дуже близькі до угоди й український футболіст має пройти медогляд найближчим часом.
За даними видання, саме Марино Пушич попросив керівництво клубу підписати гравця збірної України. Вони разом працювали в Шахтарі з жовтня 2023 до травня 2025 року.