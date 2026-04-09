Я щотижня спілкуюся з людьми з Шахтаря: Пушич назвав фаворита у матчі з АЗ в 1/4 ЛК

Колишній наставник Шахтаря, який наразі очолює Аль-Джазіру, Маріно Пушич сказав, що донецька команда є фаворитом у матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій проти АЗ.

Його слова передає Voetbal Internacional.

"Це буде рівна боротьба, але якщо мені дійсно доведеться вибирати, я вважаю Шахтар фаворитом на вихід до півфіналу. Передусім завдяки міжнародному досвіду в складі, який не дуже відрізняється від того, що був, коли я ще там працював.

За час моєї роботи в Шахтарі ми провели два сезони в Лізі чемпіонів. За останні роки дехто з хлопців пішов, але основний склад залишився. У АЗ багато талантів, але більшість гравців не мають великого досвіду в Європі. Шахтар уже довів свою силу в Лізі чемпіонів".

Також він заявив, що досі підтримує стосунки з донецьким та нідерландським клубом. Додамо, що Пушич працював асистентом головного тренера АЗ з червня 2019 року до лютого 2021.

"Мені дуже цікаві матчі між Шахтарем та АЗ. Я щотижня спілкуюся з людьми з Шахтаря, а в АЗ також працює багато старих знайомих".

Зауважимо, донецький Шахтар звільнив Маріно Пушича після завершення сезону-2024/25. В тому розіграші "гірники" вперше в історії посіли третє місце в УПЛ та не зуміли вийти в додатковий етап Ліги чемпіонів. На чолі з боснійцем команда провела 71 матч, з яких здобула 45 перемог, зазнала 14 поразок та 12 разів зіграла внічию.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 квітня, Шахтар проведе перший матч проти АЗ у 1/4 фіналу Ліги конференцій. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Напередодні було оголошено арбітрів на цю гру. Її буде обслуговувати суддівська бригада з Шотландії.