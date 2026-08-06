Колишній тренер Шахтаря очолив один із найкращих клубів Саудівської Аравії

Маріно Пушич став головним тренером Аль-Ахлі.

Про це повідомляє пресслужба саудівського клубу.

54-річний фахівець підписав контракт із бронзовим призером Про-ліги до завершення сезону-2027/28. Він замінив на цій посаді Маттіаса Яйссле, який напередодні очолив Ньюкасл.

"Футбольна філософія Пушича, заснована на атакувальному футболі, інтенсивності та тактичній гнучкості. Вона відповідає стилю й амбіціям Аль-Ахлі останніх сезонів, а також якостям і характеристикам команди", – йдеться в заяві клубу.

Зазначимо, що останнім клубом хорватського наставника була Аль-Джазіра з ОАЕ, з якою він працював у сезоні-2025/26. Під керівництвом Пушича команда посіла четверте місце в чемпіонаті.

Нагадаємо, що Маріно очолював донецький Шахтар з жовтня 2023 року до травня 2025-го. Він здобув із "гірниками" два Кубки України та вигравав УПЛ.