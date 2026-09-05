Пушич відреагував на освистування Бондаренка вболівальниками Аль-Ахлі

Головний тренер Аль-Ахлі Маріно Пушич відреагував на реакцію вболівальників на гру українського півзахисника Артема Бондаренка.

Про це він розповів у коментарі після матчу з Аль-Ріядом (5:0).

Хорватський фахівець коротко відповів на запитання щодо того, що хавбек не приносить користі команді: "Це ваша думка".

Також Пушич залишився незадоволений реакцією вболівальників, які освистували українця після гри.

"Чесно кажучи, мене засмутило те, що сьогодні сталося. Два тижні тому футболіста зустрічали дуже тепло, а сьогодні його освистували. Ми одна команда і повинні об'єднатися та підтримувати одне одного", – зазначив Пушич.

Нагадаємо, що Бондаренко перейшов на правах оренди з донецького Шахтаря до "Логова левів" наприкінці серпня.

Раніше була інформація, що український легіонер може бути виключений із заявки на чемпіонат або навіть клуб може достроково розірвати оренду Бондаренка, яка розрахована до кінця поточного сезону-2026/27 через корупційний скандал у клубі.

Згодом стало відомо, що Артем буде включений лише до заявки азійської ЛЧ, поки Аль-Ахлі шукає можливість позбутися його.