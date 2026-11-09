Ми дуже пишаємося цим результатом: лідер Шахтаря оцінив нічию із Динамо в УПЛ

Правий вінгер донецького Шахтаря Аліссон Сантана позитивно оцінив нульову мирову з київським Динамо у 12-му турі УПЛ-2026/27.

Про цей поєдинок він висловився у коментарі клубній пресслужбі "гірників".

"Ми дуже пишаємося цим результатом. Звісно, ми завжди хочемо перемагати й повинні перемагати, як і Шахтар. Але з огляду на обставини матчу розуміємо, що віддали всі сили. Суперник також дуже складний і сильний. Здобути це очко було для нас надзвичайно важливо, і ми його дуже цінуємо. Сподіваємося, що зможемо й надалі залишатися в боротьбі за чемпіонство. Ми пишаємося цим заробленим балом, який дався нам дуже важко", – заявив 21-річний бразилець.

Легіонер донеччан також прокоментував свій марнований момент у першому таймі, назвавши це частиною гри. За словами Аліссона, він намагався робити усе від себе залежне, ризикнув, але фланговий захисник киян зіграв надійно.

"Головне, що ми намагалися боротися до кінця матчу. Нам вдалося зіграти внічию, і це дуже важливий результат, який ми маємо цінувати", – сказав вінгер Шахтаря.

Нагадаємо, що із 53-ї хвилини команда Турана грала у меншості після вилучення Вінісіуса Тобіаса. На цю червону картку вже відреагував Олег Очеретько.

Після матчу обидва наставники Арда Туран і Мацей Кендзьорек поділилися емоціями від гри.

Додамо, що після цієї безгольової мирової Шахтар набрав вже 29 балів та лідирує у чемпіонаті України, випереджаючи Полісся, яке має матч у запасі, лише на один пункт. Натомість Динамо з 23 очками замикає трійку турнірної таблиці УПЛ.

Після міжнародної паузи на "гірників" чекатиме домашня гра проти Лівого Берега (20 листопада о 18:00), а кияни зіграють вдома проти Оболоні (22 листопада о 13:00).