Визначився найкращий гравець Шахтаря у жовтні

Бразильський півзахисник Аліссон визнаний найкращим гравцем донецького Шахтаря за підсумками жовтня 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За 21-річного бразильця віддали свої голоси 82,2% уболівальників. Він випередив у голосуванні Педро Енріке, Миколу Матвієнка та Вінісіуса Тобіаса.

Для Аліссона це вже друга нагорода найкращому гравцеві місяця від початку сезону.

У жовтні бразилець провів шість матчів у складі Шахтаря в трьох турнірах, у яких записав на свій рахунок три забиті м'ячі та три результативні передачі.

Зокрема, півзахисник віддав два асисти в переможному матчі Ліги чемпіонів УЄФА проти АЕКа (3:1), оформив дубль у поєдинку УПЛ з Оболонню (2:0), а також відзначився голом і результативною передачею в матчі Кубка України проти київського Динамо (3:0).

Наступний поєдинок донеччани проведуть 8 листопада проти Динамо. "Класичне" відбудеться у Львові та має розпочатись о 18:00.

Раніше повідомлялося, що форвард Шахтаря Кауан Еліас переніс операцію.