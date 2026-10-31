Вони мої брати: Туран висловився про виклик гравців Шахтаря до збірної Бразилії

Головний тренер Шахтаря Арда Туран поділився емоціями від виклику своїх підопічних Аліссона та Марлона Гомеса до збірної Бразилії.

Фахівець дав коментар для УПЛ ТБ.

"Мої підопічні — мої брати. Я завжди розумію їхні емоції і завжди хочу з ними їх проживати, як негативні так і позитивні. Навіть ті емоції, які ви бачили, все одно не можуть повністю описати те, наскільки я радий", – розповів Туран.

У листопаді Бразилія зіграє в Сінгапурі проти Японії та господарів мінітурніру – 14 і 17 листопада відповідно.

У сезоні-2026/27 Аліссон Сантана провів за Шахтар 12 матчів у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі. Марлон Гомес, своєю чергою, зіграв за "гірників" 9 матчів у всіх турнірах – без голів і результативних передач.

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Напередодні стало відомо, що вінгер донецького Шахтаря Глейкер Мендоса не братиме участь у товариському матчі збірної Венесуели проти Росії.