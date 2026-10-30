Аліссон: Був дуже мотивований після виклику до збірної Бразилії

Вінгер Шахтаря Аліссон Сантана відреагував на перемогу над Оболонню (2:0) в 11-му турі УПЛ, де він відзначився дублем і викликом у збірну Бразилії.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Дуже радий, в першу чергу, за здобуті три важливі очки. Авжеж, завжди приємно відзначатися. Гра була дуже складною, нам довго не вдалося відзначитися, суперник оборонявся дуже компактно – це створило для нас чимало труднощів. Але зрештою ми таки зуміли конвертувати свої шанси. Це мене безумовно втішає, тепер у гарному настрої можемо вирушити до наступних протистоянь, і загалом дуже важлива перемога в контексті боротьби за місце лідера в чемпіонаті", – сказав гравець.

Також Аліссон відреагував на дебютний виклик у збірну Бразилії.

"Дуже радий. Я був дуже мотивований після вчорашніх новин. Це реалізація дитячих мрій. Кожен бразильський хлопчик, який вперше торкається м'яча, мріє опинитися в головній команді країни. Я знав, що я перебував у лонглисті, що на мене вже був потенційний розрахований виклик, однак, авжеж, в саму мить, коли ти дізнаєшся це вже офіційно, коли це стає підтвердженим фактом – це особливі емоції", – підсумував Аліссон.

"Гірники" завдяки перемозі набрали 28 балів та наразі очолюють турнірну таблицю чемпіонату.

Раніше повідомлялося, що дебютні виклики у збірну Бразилії отримали гравці Шахтаря – Марлон Гомес та Аліссон Сантана.