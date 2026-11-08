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Туран: Єдине, що мене розчарувало – це поведінка моєї команди після гри

Микола Дендак — 8 листопада 2026, 23:12
Туран: Єдине, що мене розчарувало – це поведінка моєї команди після гри
Арда Туран
ФК Шахтар

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран розкритикував своїх гравців за їхню поведінку після матчу 12 туру Української Прем'єр-ліги проти київського Динамо.

Про це він сказав у етері УПЛ ТБ.

Наставнику не сподобалося, що після фінального свистка половина команди одразу пішла до роздягальні.

"Єдине, що мене розчарувало – це поведінка після протистояння. Ми повинні завжди проходити всі шляхи разом – і у випадку перемог, і у випадку поразок. Найважливіше – щоб ми завжди йшли пліч-о-пліч, обійняли одне одного та продовжували рухатися далі.

У футболі можна отримати червону картку, програти матч. Але за будь-яких обставин потрібно поважати футбол і суперника. Цього разу нашим суперником було київське Динамо. Після матчу потрібно потиснути руки та обійняти футболістів, з якими ти боровся на полі.

Я розумію, наскільки складно за такого насиченого графіка підтримувати однаковий емоційний настрій перед кожною грою. Але ми не повинні забувати, завдяки чому досягли успіху минулого сезону, і ніколи не маємо відмовлятися від наших головних цінностей", – сказав Туран.

Нагадаємо, майже весь другий тайм Шахтар грав у меншості через вилучення Вінісіуса Тобіаса за відмашку проти Владислава Дубінчака.

У підсумку матч Шахтар – Динамо завершився нульовою нічиєю. Донецька команда залишилася на першому місці в турнірній таблиці УПЛ, однак "гірників" може обійти Полісся, у якої на 1 бал менше та гра в запасі.

Динамо Київ Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк Арда Туран

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