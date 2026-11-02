Аліссон: Наш план на гру не залежить від зміни тренера у Спортинга

Вінгер Шахтаря Аліссон поділився очікуваннями від матчу зі Спортингом у четвертому турі Ліги чемпіонів, наголосивши, що команда готова до поєдинку й має намір дотримуватися власного плану, попри зміну тренера у суперника.

Його слова наводить пресслужба "гірників".

"Наша система та наш план на гру є доволі сильними. Сподіваюся, завтра ми досягнемо позитивного результату. Наш план не залежить від зміни тренера в команді суперника", – сказав Аліссон.

Він визнав, що Спортинг – сильний опонент, але нагадав про гру Шахтаря проти міланського Інтера: на думку бразильця, команда показала хороший футбол, попри підсумковий результат. За словами Аліссона, "гірники" детально проаналізували суперника й розуміють, як діяти на полі.

"Ми знаємо сильні сторони Спортинга й розуміємо, як маємо завтра діяти. Спробуємо отримати з цього перевагу. Найголовніше, що ми в найкращих кондиціях і готові до цього протистояння", – зазначив півзахисник.

Раніше думками щодо майбутнього протистояння поділися наставник Шахтаря Арда Туран.

Матч на стадіоні "Стемфорд Бридж" в Лондоні, який відбудеться 3 листопада, розсудить словацька бригада арбітрів на чолі з Іваном Кружляком. Він розпочнеться о 19:45 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Зазначимо, що в попередньому турі "гірники" в більшості поступились Інтеру (0:1). "Леви" вдома також зазнали поразки від ЛАСКа (2:3).