Кендзьорек: Радий, що цього разу ми завершили матч з Шахтарем у повному складі

Виконувач обов'язків головного тренера Динамо Мацей Кендзьорек оцінив нічию з Шахтарем (0:0) у 12 турі чемпіонату України.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Почну з того, що я дуже радий, що цього разу ми завершили матч у повному складі. Це, звичайно, жарт, адже два попередні поєдинки ми догравали вдесятьох. Нашою метою сьогодні було покращити якість гри з м'ячем. Ми хотіли діяти сміливіше, частіше грати між лініями та більше контролювати м'яч, володіти ним, адже в попередньому матчі із Шахтарем ми надто часто його втрачали. Також нам потрібно було вдосконалити гру в обороні. У попередньому поєдинку ми припустилися помилок і пропустили три м'ячі. Після таких матчів завжди потрібно ретельно проаналізувати гру в захисті та зрозуміти, над чим варто попрацювати. Саме це було найважливішим. Вважаю, що сьогодні ми досить добре упоралися", – сказав польський фахівець.

Також тренер порівняв цей матч з протистояння з "гірниками" (0:3) у Кубку України.

"Це були два різні матчі. Можливо, так і мало бути: у попередній грі нам довелося багато терпіти, щоб зіграти саме так з Кривбасом і сьогодні з Шахтарем. До кожного поєдинку ми готували окремий план, і, можливо, це було на краще. Зараз у мене лише позитивні емоції. Ми грали проти дуже хорошої команди, яка виступає в Лізі чемпіонів, і проти сильного тренера. Якщо ви розберете цю гру, то побачите, що у багатьох моментах ми виглядали на рівні з Шахтарем або були навіть кращими. Це був чудовий досвід як для мене, так і для моєї команди. Я отримав багато позитивних вражень, та разом з ними побільшало і сивого волосся на моїй голові. Але це футбол, і я з нетерпінням чекаю на нашу наступну зустріч в Києві", – підсумував Кендзьорек.

Завдяки нічиїй Шахтар повернувся на перше місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 29 очок, а Динамо з 23 очками посідає третю сходинку.

Напередодні команди зустрічались між собою в 1/8 фіналу Кубку України. "Гірники" в більшості розгромили киян із рахунком 3:0.