Тобіас сам винен: Очеретько – про вилучення у матчі Шахтаря проти Динамо в УПЛ

Півзахисник донецького Шахтаря Олег Очеретько прокоментував епізод з вилученням свого одноклубника Вінісіуса Тобіаса у матчі 12 туру УПЛ проти київського Динамо.

Його слова передає пресслужба клубу.

Українець зазначив, що до вилучення "гірники" контролювали хід матчу та домінували на полі.

"Настрій поганий, тому що в першому таймі ми домінували, атакували, створювали моменти, грали через пас, усе виходило. І потім ця червона картка вплинула дуже сильно, але Тобі сам винен. Тож після вилучення вже не вийшло контролювати гру так, як хотіли, треба було грати на результат, бо одне очко – теж важливо. Планували на контратаках вибігати, боротися за кожен м'яч і більше створювати моментів попереду, щоб наші нападники чіплялися та грали один в один", – сказав Очеретько.

Вінісіус Тобіас отримав червону на початку другого тайму. Під час боротьби перед подачею кутового бразилець відмахнувся рукою від Владислава Дубінчака. Головний арбітр зустрічі Дмитро Панчишин спочатку обмежився жовтою карткою, проте після перегляду епізоду на VAR змінив своє рішення та вилучив гравця.

У підсумку матч Шахтар – Динамо завершився нульовою нічиєю. Донецька команда залишилася на першому місці в турнірній таблиці УПЛ, однак "гірників" може обійти Полісся, у якої на 1 бал менше та гра в запасі.