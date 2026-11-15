О'Ніл розкусив план Мальдери: Калитвинцев – про поразку збірної України у матчі з Північною Ірландією

Колишній півзахисник київського Динамо Юрій Калитвинцев відреагував на поразку збірної України від Північної Ірландії (0:1) у межах 5 туру Ліги націй.

Його слова передає Sport-express.ua.

"Почну з того, що так звана краса футболу — це дуже суб'єктивне поняття, смаківщина. Поясню свою думку. У грі збірної Північної Ірландії є чіткий напрямок руху, скажімо так, вони розуміють і знають, що робити і як. І робили це. А подобається це комусь чи ні, гарно це чи ні – зовсім інше, глибше питання. Результат вони здобули. А от гру нашої команди я не зрозумів. Чого вони хотіли? Нова схема була, той туди, той сюди. Склалося таке враження, що хлопці не до кінця розуміли, що їм потрібно робити. Провальна гра", – сказав він.

Калитвинцев вважає, що головний тренер ірландців Майкл О'Ніл розкусив план наставника "синьо-жовтих" Андреа Мальдери.

"Вихід двох нападників Яремчука та Сікана? Ми ж не знаємо вимог тренера, тому, мабуть, один з нападників мав діяти з глибини, у підіграванні, на відскоки реагувати, але цього не вийшло. Зовсім не вийшло. Не спрацювала прихована дев'ятка. Певно, тренер Північної Ірландії О'Ніл розкусив план Мальдери, зрозумів, що той хотів зробити. Я звернув увагу на те, що хвилині на десятій О'Ніл вийшов на брівку й почав активно щось пояснювати своїм гравцям. І вже хвилини із 15-ї в наших хлопців перестало будь-що виходити", – підсумував Калитвинцев.

Нагадаємо, єдиний гол у матчі на 68-й хвилині забив Террі Девлін. Для 23-річного захисника він став дебютним у складі національної команди. Після матчу він поділився враженнями від забитого голу.

Завдяки перемозі Північна Ірландія набрала дев'ять очок і вийшла на перше місце в групі 2 дивізіону B Ліги націй. Збірна України з чотирма балами посідає третю сходинку. У заключному турі 17 листопада "синьо-жовті" зіграють із Грузією.