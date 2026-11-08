Киянам ніяк не можна програвати: Калитвинцев – про матч Динамо з Шахтарем в УПЛ
Колишній півзахисник київського Динамо Юрій Калитвинцев оцінив майбутнє протистояння "біло-синіх" з донецьким Шахтарем у 12 турі Української Прем'єр-ліги.
Його слова передає Sport-express.
"Поразка від Шахтаря у Кубку України (0:3) для киян дійсно сильний удар. І справа не в тому, що програли саме донецькій команді, ні. Кияни припинили боротьбу за трофей.
Сьогодні у Львові киянам ніяк не можна програвати, бо це ще більше погіршить їхнє турнірне становище. Реваншистські настрої у киян (за 0:3 у Кубку України) точно будуть. Головне, щоб це не зіпсувало гру. Хочеться побачити якісний футбол", – сказав він.
Калитвинцев вважає, що уболівальники не побачать великої кількості голів, а команди матимуть рівні шанси на перемогу.
"Мій прогноз такий: багато голів не буде, шанси на успіх рівні – класичні 50 на 50", – підсумував Калитвинцев.
Матч між Шахтарем і Динамо відбудеться у неділю, 8 листопада, у Львові. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію поєдинку.
Зазначимо, що напередодні команди зустрічались між собою в 1/8 фіналу Кубку України. "Гірники" в більшості розгромили киян із рахунком 3:0.
Раніше прогноз на це протистояння зробив Андрій Воробей. Легенда Шахтаря вважає, що принципові суперники не визначать сильнішого.