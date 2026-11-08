Киянам ніяк не можна програвати: Калитвинцев – про матч Динамо з Шахтарем в УПЛ

Колишній півзахисник київського Динамо Юрій Калитвинцев оцінив майбутнє протистояння "біло-синіх" з донецьким Шахтарем у 12 турі Української Прем'єр-ліги.

Його слова передає Sport-express.

"Поразка від Шахтаря у Кубку України (0:3) для киян дійсно сильний удар. І справа не в тому, що програли саме донецькій команді, ні. Кияни припинили боротьбу за трофей.

Сьогодні у Львові киянам ніяк не можна програвати, бо це ще більше погіршить їхнє турнірне становище. Реваншистські настрої у киян (за 0:3 у Кубку України) точно будуть. Головне, щоб це не зіпсувало гру. Хочеться побачити якісний футбол", – сказав він.