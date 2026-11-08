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Киянам ніяк не можна програвати: Калитвинцев – про матч Динамо з Шахтарем в УПЛ

Олександр Булава — 8 листопада 2026, 17:56
Киянам ніяк не можна програвати: Калитвинцев – про матч Динамо з Шахтарем в УПЛ
Юрій Калитвинцев
ФК Полісся

Колишній півзахисник київського Динамо Юрій Калитвинцев оцінив майбутнє протистояння "біло-синіх" з донецьким Шахтарем у 12 турі Української Прем'єр-ліги.

Його слова передає Sport-express.

"Поразка від Шахтаря у Кубку України (0:3) для киян дійсно сильний удар. І справа не в тому, що програли саме донецькій команді, ні. Кияни припинили боротьбу за трофей.

Сьогодні у Львові киянам ніяк не можна програвати, бо це ще більше погіршить їхнє турнірне становище. Реваншистські настрої у киян (за 0:3 у Кубку України) точно будуть. Головне, щоб це не зіпсувало гру. Хочеться побачити якісний футбол", – сказав він.

Калитвинцев вважає, що уболівальники не побачать великої кількості голів, а команди матимуть рівні шанси на перемогу.

"Мій прогноз такий: багато голів не буде, шанси на успіх рівні – класичні 50 на 50", – підсумував Калитвинцев.

Матч між Шахтарем і Динамо відбудеться у неділю, 8 листопада, у Львові. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію поєдинку.

Зазначимо, що напередодні команди зустрічались між собою в 1/8 фіналу Кубку України. "Гірники" в більшості розгромили киян із рахунком 3:0.

Раніше прогноз на це протистояння зробив Андрій Воробей. Легенда Шахтаря вважає, що принципові суперники не визначать сильнішого.

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Юрій Калитвинцев

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