Соромно дивитися на цю команду: Маркевич – про поразку Динамо у матчі з Поліссям

Досвідчений тренер Мирон Маркевич розкритикував гру київського Динамо у матчі з Поліссям у межах 9 туру Української Прем'єр-ліги.

Його слова передає Sport.ua.

Фахівець не побачив у діях гравців столичного колективу змістовного футболу.

"Звичайно, було видно, що житомирська команда сильніша. І тут важливо, що тренерський штаб Полісся якісно підготувався до цього поєдинку. І навіть вилучення на 5-й хвилині, включаючи заміни, не завадили господарям перевершувати свого суперника протягом усієї гри. Як це не дивно, але в меншості Полісся виграло без проблем", – сказав він.

Однією з головних причин успіху Полісся стали бойовий настрій та висока мотивація гравців.

"Перш за все, у настрої та бажанні грати. Полісся хотіло перемогти, а чому Динамо вийшло на поле, для мене так і залишилося питанням", – відзначив фахівець.

Маркевич вважає, що гравці Динамо не відповідають рівню клубу.

"Це не футболісти для такого славетного клубу. Свого часу більшість із нинішніх гравців навіть за Динамо-2 не грала б. Соромно дивитися на цю команду. Складається враження, що ці люди просто одягли динамівські футболки, а самі не з цього клубу.

Я згоден, що руху вперед немає. Ну, змінять тренерський штаб. Ну і що? Я не думаю, що щось зміниться на краще. Знову ж таки підбір футболістів не відповідає рівню Динамо. Для Кудрівки чи Чернігова вони, можливо, й підійшли б", – підсумував Маркевич.