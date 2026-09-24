Калитвинцев оцінив шанси збірної України проти Угорщини на старті Ліги націй
Колишній в. о. головного тренера та гравець національної збірної України Юрій Калитвинцев оцінив шанси на перемогу підопічних Андреа Мальдери проти національної команди Угорщини у стартовому матчі в Лізі націй.
Його слова передає Український футбол.
"Однозначного фаворита у цьому матчі не бачу. Шанси розцінив би як класичні 50 на 50. Давно не бачив Угорщину в офіційних матчах, бо ж ця збірна на чемпіонат світу 2026 не пробилася.
Щодо нашої команди, яка також на Мундіалі не грала, то не зовсім розумію, у якому вона функціональному стані перебуває. Коли ми востаннє її бачили в офіційних матчах? Теж давно, ще у березні".
На думку фахівця, наразі команда "синьо-жовтих" перебуває у розбалансованому стані. Він вважає, що Мальдері буде складно впоратися із цієї проблемою.
"Як на мене, станом на сьогодні збірна України розбалансована. Подивився на склад – і цілком очевидно, що гравці прибули до збірної у дуже різному стані. До того ж у багатьох збірників є брак ігрової практики.
Не знаю, чи зуміє тренерський штаб Мальдери за короткий період, буквально кілька днів збору, привести всіх футболістів до спільного знаменника і підтягнути фізичну форму команди.
Це зробити дуже складно. І річ не у тому, що тренерський штаб новий. Він давно вже не новий, годі його таким називати".
Нагадаємо, що напередодні тренерський штаб Андреа Мальдери визначився із заявкою на стартові матчі Ліги націй у дивізіоні В.
Зазначимо, що під час найближчого збору збірна України проведе чотири поєдинки на цьому турнірі.
25 вересня підопічні італійського фахівця гратимуть проти Угорщини (21:45 за київським часом), 28 вересня змагатимуться проти Грузії (19:45), 2 жовтня зустрінуться із Північною Ірландією (21:45), а 5 жовтня знову протистоятимуть угорцям у матчі-відповіді (21:45).
Напередодні Мальдера розповів про ключове завдання "синьо-жовтих" в Лізі націй.