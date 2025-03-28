Агент Девіса звинуватив штаб збірної Канади у серйозній травмі захисника Баварії

Недаль Хусех, агент захисника Баварії Альфонсо Девіса, звинуватив штаб збірної Канади в тому, що його клієнт зазнав тяжкої травми коліна.

Слова агента наводить ESPN.

24-річний фулбек травмувався під час матчу за третє місце Ліги націй КОНКАКАФ, в якому канадці обіграли збірну США (2:1).

За словами Хусеха, тренерський штаб Канади знав, що Девіс не був готовий на 100%, але все одно поставив його на гру, в якій він порвав хрестоподібну зв'язку коліна.

"Я дуже розчарований. Альфонсо не був на 100% готовий після гри з Мексикою (у півфіналі), і планувалося, що він не вийде в старті проти США. Я відчуваю, що тренер тиснув на нього, як на капітана, щоб він вийшов у старті. Альфонсо не з тих, хто говорить "ні" в такі моменти. Врешті-решт він зіграв, і подивіться, що сталося. На мою думку, збірна Канади має краще керувати гравцями. Альфонсо пригнічений і, очевидно, дуже розчарований цією травмою. На щастя, він у чудових руках з командою світового класу в Баварії, яка чудово про нього подбає", – сказав агент.

Прес-секретар збірної Канади Пауло Сенра відповів на цю заяву агента футболіста, назвавши це брехнею.

"Ми хочемо висловити нашу повну підтримку капітану чоловічої збірної Альфонсо Девісу, який відновлюється після цієї прикрої травми. Сила та стійкість Фонзі відповідає його таланту світового рівня, і ми всі будемо повністю підтримувати його під час відновлення. Тренери та досвідчений медичний персонал збірної Канади є справжніми професіоналами і завжди ставили на перше місце безпеку та благополуччя гравців. Будь-яка інформація, що свідчить про протилежне, не відповідає дійсності".

Нагадаємо, що на початку лютого цього року Альфонсо Девіс підписав новий довгостроковий контракт з Баварією.

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