Девіс зіграє в матчі ЧС-2026 проти Південної Африки – ЗМІ

Захисник збірної Канади Альфонсо Девіс повернеться на поле у першому матчі плейоф чемпіонату світу-2026 проти збірної Південної Африки.

Його слова наводить The Guardian.

Девіс назвав період перебування поза грою під час матчів групового етапу болісним і висловив готовність зіграти на стадіоні, де рік тому отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки.

"Повернувшись на цей стадіон, я відчуваю, ніби тепер можу завершити те, що розпочав рік тому, і справді насолоджуватися грою. Коли я вперше побував на цьому стадіоні, все було чудово, але все закінчилося занадто швидко. Зрештою, такий вже футбол".

Саме на стадіоні в Лос-Анджелесі, де канадійці зустрінуться з Південною Африкою, Девіс востаннє виступав за збірну Канади – у березні 2025 року в матчі за третє місце Ліги націй КОНКАКАФ проти США.

У тому поєдинку цей захисник порвав передню хрестоподібну зв'язку та отримав додаткові ушкодження коліна; на відновлення після цієї травми знадобилося вісім місяців.

Альфонсо пропустив попередні поєдинки через травму отриману в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2025/26 проти Аталанти, у якому мюнхенці розгромили клуб із Бергамо 6:1.