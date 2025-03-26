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Ключовий гравець Баварії вибув з гри на півроку через важку травму

Олег Дідух — 26 березня 2025, 11:37
Ключовий гравець Баварії вибув з гри на півроку через важку травму
Альфонсо Девіс
ФК Баварія

Фланговий захисник Баварії та збірної Канади Альфонсо Девіс порвав хрестоподібну зв’язку коліна.

Про це повідомляє пресслужба мюнхенського клубу.

Терміни відновлення після таких травм – щонайменше півроку. Це означає, що 24-річний канадець пропустить не лише решту поточного сезону, а й початок наступного.

Травму Девіс отримав у матчі Ліги націй КОНКАКАФ проти США.

У поточному сезоні на рахунку Девіса 3 голи та 3 асисти в 31 матчі за Баварію в усіх турнірах. Контракт гравця з мюнхенським клубом діє до літа 2030 року, трансферна вартість оцінюється в 50 мільйонів євро.

Вчора повідомлялося про інтерес Баварії до форварда Штутгарта Ніка Вольтемаде, який може замінити Гаррі Кейна у випадку, якщо нападник збірної Англії вирішить покинути Німеччину наприкінці поточного сезону.

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