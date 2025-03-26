Ключовий гравець Баварії вибув з гри на півроку через важку травму
Фланговий захисник Баварії та збірної Канади Альфонсо Девіс порвав хрестоподібну зв’язку коліна.
Про це повідомляє пресслужба мюнхенського клубу.
Терміни відновлення після таких травм – щонайменше півроку. Це означає, що 24-річний канадець пропустить не лише решту поточного сезону, а й початок наступного.
Травму Девіс отримав у матчі Ліги націй КОНКАКАФ проти США.
У поточному сезоні на рахунку Девіса 3 голи та 3 асисти в 31 матчі за Баварію в усіх турнірах. Контракт гравця з мюнхенським клубом діє до літа 2030 року, трансферна вартість оцінюється в 50 мільйонів євро.
Вчора повідомлялося про інтерес Баварії до форварда Штутгарта Ніка Вольтемаде, який може замінити Гаррі Кейна у випадку, якщо нападник збірної Англії вирішить покинути Німеччину наприкінці поточного сезону.