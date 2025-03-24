Мексика вперше виграла Лігу націй КОНКАКАФ, Канада обіграла США в матчі за третє місце

Минулої ночі в Інглвуді, штат Каліфорнія, завершилася Ліга націй КОНКАКАФ-2024/25.

Спочатку був зіграний матч за третє місце, у якому зійшлися господарі майбутнього чемпіонату світу 2026 року: Канада та США.

Команди обмінялися голами по ходу першого тайму, а після перерви форвард Лілля Джонатан Девід забив другий гол канадців, який приніс його країні перемогу в цьому протистоянні.

Схожий сценарій відбувся і у фінальному матчі, де зустрілися Мексика та Панама.

Вже на 8-й хвилині Рауль Хіменес відкрив рахунок, але в доданий до першого тайму час Адальберто Карраскілья реалізував пенальті.

Основний час наближався до свого завершення, проте все той же Хіменес оформив дубль. Арбітр призначив 11-метровий удар у ворота панамців, і форвард Фулгема успішно впорався зі своїм завданням. Цей результативний удар приніс мексиканцям історичну перемогу.

Ліга націй КОНКАКАФ-2024/25

24 березня

Матч за третє місце

Канада – США 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 27 Олувасеї, 1:1 – 35 Аг'єманг, 2:1 – 59 Девід.

Фінал

Мексика – Панама 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 8 Хіменес, 1:1 – 45+2 Карраскілья (пенальті), 2:1 – 90+2 Хіменес (пенальті).

Варто зазначити, що Мексика вперше в своїй історії виграла Лігу націй КОНКАКАФ. Це був тільки четвертий розіграш турніру, три попередні завершилися перемогою збірної США.

Нагадаємо, що сьогодні визначився другий учасник чемпіонату світу 2026 року, який отримав путівку на мундіаль шляхом кваліфікації.

У той же час Україна дізналася ім'я свого третього та останнього суперника з відбіркового турніру на ЧС-2026.