Відновився після травми. Девіс потрапив у заявку Канади на ЧС-2026

Тренерський штаб збірної Канади з футболу визначився із заявкою команди на домашній чемпіонат світу 2026 року.

Пре це повідомляє пресслужба Канадської асоціації футболу.

Воротарі: Максім Крепо (Орландо Сіті), Оуен Гудман (Барнслі/Крістал Пелес), Дейн Сент-Клер (Інтер Маямі).

Захисники: Моіз Бомбіто (Ніцца), Дерек Корнеліус (Марсель), Альфонсо Девіс (Баварія), Люк де Фужероль (Фулгем), Алістер Джонстон (Селтік), Алфі Джонс (Мідлсбро), Річі Ларея (Торонто), Ніко Сігур (Хайдук Спліт), Джоел Вотерман (Чикаго Файр).

Півзахисники: Алі Ахмед (Норвіч), Тейджон Б'юкенен (Вільярреал), Матьє Шуаньєр (Лос-Анджелес), Стівен Еуштакіу (Порту), Марсело Флорес (УАНЛ Тігрес), Ісмаель Коне (Сассуоло), Ліам Міллар (Галл Сіті), Джонатан Осоріо (Торонто), Натан Саліба (Андерлехт), Джейкоб Шаффельбург (Лос-Анджелес).

Нападники: Джонатан Девід (Ювентус), Проміс Девід (Юніон Сент-Жілуаз), Кайл Ларін (Мальорка), Тані Олувасеї (Вільярреал).

Відзначимо присутність у заявці зіркового лівого захисника Баварії Альфонсо Девіса, який міг пропустити чемпіонат світу через травму стегна.

На ЧС-2026 Канада гратиме в одній групі з Катаром, Швейцарією та Боснією і Герцеговиною. Раніше головний тренер збірної Канади Джессі Марш продовжив контракт до 2030 року.